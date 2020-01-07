Венецианская комиссия проверит изменения к скандальным судебным законам Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Венецианская комиссия посетит с визитом Польшу 9-10 января, чтобы оценить новые изменения в законы о судопроизводстве. Об этом говорится в сообщении на сайте Венецианской комиссии, информирует УНН.
"2 января 2020 года Венецианская комиссия получила от маршала Сената Польши господина Томаша Гродзки запрос на вывод об изменениях в законы о судоустройстве, принятых польским сеймом 20 декабря 2019 года. Эти поправки должны быть внесены рассмотрен Сенатом на будущей январской сессии, так Бюро Венецианской комиссии уполномочило подготовить срочный вывод докладчиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что делегация Венецианской комиссии посетит Варшаву 9 и 10 января 2020 года для встреч с властями и другими собеседниками.
Ранее Польша одобрила критикуемый в ЕС закон о наказании судей. Отмечается, что судьи могут быть отстранены за участие в "деятельности политического характера" или если они будут действовать таким образом, что это может "повредить функционированию системы правосудия". Как утверждает ПиС, эта реформа необходима, чтобы сделать судебную систему Польше более эффективной.
Напомним, что консервативная партия "Право и справедливость", которая в 2015 году пришла к власти, осуществила судебную реформу, по которой критически высказывались как местные юристы, так и Европейская Комиссия. Недавно партия вновь одержала победу на выборах.
В Еврокомиссии критикуют введение судебной реформы. Накануне голосования за нее вицепрезидент Еврокомиссии Вера Юрова обратилась письмом к польским властям, в котором выразила свою обеспокоенность этими нормами. В письме она призвала Варшаву для консультаций с Венецианской комиссией Совета Европы по правовым вопросам по этой реформе.