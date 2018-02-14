Польский работодатель оставил украинку умирать на улице
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Руководитель одной из престижных польских фирм не стал вызывать работнице из Украины скорую помощь, когда у нее случился инсульт, вместо этого мужчина вызвал полицию, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Увидев, что с женщиной происходит что-то странное, работодатель, вместо того, чтобы вызвать скорую или отправить свою подчиненную в больницу, поспешил вывезти ее с территории предприятия. Поляк бросил сотрудницу умирать на скамейке и вызвал полицию, заявив, что она находится в нетрезвом состоянии.
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Женщина выжила, но сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский объявил акцию помощи украинке. Он тоже пожаловался на работодателя в полицию.
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По данным Витольда Горовского, в Польше работает около 1,5 млн украинцев, в Великопольше - 150 тыс. Немало мигрантов работает нелегально. Так, в прошлом году в одной из познаньских фирм выявлено 250 украинских работников, которые работали без необходимых документов.