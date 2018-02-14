Польский работодатель оставил украинку умирать на улице

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 67532 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83154 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 85816 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108759 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100827 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104753 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111709 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117108 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122865 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134387 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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7 марта, 19:45 • 196824 просмотра
Актуальное
Польский работодатель оставил украинку умирать на улице

Польский работодатель оставил украинку умирать на улице

Киев  •  УНН

 • 22170 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Руководитель одной из престижных польских фирм не стал вызывать работнице из Украины скорую помощь, когда у нее случился инсульт, вместо этого мужчина вызвал полицию, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Увидев, что с женщиной происходит что-то странное, работодатель, вместо того, чтобы вызвать скорую или отправить свою подчиненную в больницу, поспешил вывезти ее с территории предприятия. Поляк бросил сотрудницу умирать на скамейке и вызвал полицию, заявив, что она находится в нетрезвом состоянии.

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Женщина выжила, но сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский объявил акцию помощи украинке. Он тоже пожаловался на работодателя в полицию.

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По данным Витольда Горовского, в Польше работает около 1,5 млн украинцев, в Великопольше - 150 тыс. Немало мигрантов работает нелегально. Так, в прошлом году в одной из познаньских фирм выявлено 250 украинских работников, которые работали без необходимых документов.

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