Польський роботодавець залишив українку вмирати на вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Керівник однієї з престижних польських фірм не став викликати працівниці з України швидку допомогу, коли в неї трапився інсульт, замість цього чоловік викликав поліцію, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.
Побачивши, що з жінкою відбувається щось дивне, роботодавець, замість того, щоб викликати швидку або відправити свою підлеглу в лікарню, поспішив вивезти її з території підприємства. Поляк кинув співробітницю вмирати на лавці і викликав правоохоронців, заявивши, що вона знаходиться в нетверезому стані.
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Жінка вижила, але зараз її стан лікарі оцінюють як важкий. Почесний консул України у Познані Вітольд Горовський оголосив акцію допомоги українці. Він теж поскаржився на роботодавця до поліції.
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За даними Вітольда Горовського, у Польщі працює близько 1,5 млн українців, у Великопольщі – 150 тисяч. Чимало мігрантів працює нелегально. Так, торік в одній з познанській фірми виявлено 250 українських працівників, котрі працювали без необхідних документів.