Польской писательнице с украинскими корнями вручили Нобелевскую премию

Токарчук наградили "за нарративную воображение, которая с энциклопедической страстью изображает пересечения границ как образ жизни".

Премию за 2019 получил австрийский писатель Хандке. Его отметили "за влиятельную работу, с лингвистической мастерством изучает периферию и специфичность человеческого опыта". Австрийца критикуют за поддержку сербского авторитарного президента Слободана Милошевича и за "умаление военных преступлений", совершенных сербскими военными.

Перед этим медали нобелевских лауреатов по физике получили Джеймс Пиблз ( "за теоретические открытия в физической космологии"), Мишель Майор и Дидье Кело ("за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды").

Также Нобелевский комитет вручил сотую Нобелевскую премию мира премьер-министру Ефипии Абию Ахмеду за "усилия в достижении мира и международного сотрудничества, а в частности, за решительную инициативу в решении пограничного конфликта с соседней Эритреей".

Кроме того, 10 декабря в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по химии, медицине и экономике.

Награду в области химии получили Джон Гуденаф, Стэнли Виттинг и Акира Ёсино, в свое время приложили к созданию современных литий-ионных батарей, в области медицины Грег Семенза, сэр Питер Рэтклифф и Уильям Кейлин - за открытие протеинового комплекса, который отвечает за реакцию клеток на перепады уровня кислорода, а в области экономики Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремера за разработку экспериментального подхода к изучению и решению проблемы бедности.

Напомним, Зеленский поздравил Ольгу Токарчук с присуждением Нобелевской премии по литературе.