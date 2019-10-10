Зеленский поздравил Ольгу Токарчук с присуждением Нобелевской премии по литературе

“Я только что услышал. Я вас приветствую. Мы с Польшей дружим. Это большая награда, особенно литературная премия. Честно скажу, я не читал Ольгу Токарчук. Сейчас надо это обязательно сделать. Я думаю, что это неплохая реклама для украинского читателя. Обязательно почитаем. Я вас приветствую. Мы должны показать, что у нас очень много талантливых людей”, — сказал Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что Ольга Токарчук выросла в Сулэхэ в семье выходцев из Украины — ее бабушка, которая жила в Тернопольской области, в свое время вышла замуж за поляка. Затем вместе с родителями переехала в Кетш, где закончила общеобразовательный лицей им. Норвида. Является выпускницей факультета психологии Варшавского университета. Во время учебы занималась психически больными лицами как волонтер.

Добавим, что присуждена Нобелевская премия по литературе.