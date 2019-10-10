Зеленський привітав Ольгу Токарчук з присудженням Нобелівської премії зі літератури

“Я щойно почув. Я вас вітаю. Ми з Польщею дружимо. Це велика нагорода, особливо літературна премія. Чесно скажу, я не читав Ольгу Токарчук. Зараз треба це обов’язково зробити. Я думаю, що це непогана реклама для українського читача. Обов’язково почитаємо. Я вас вітаю. Ми повинні показати, що у нас є дуже багато талановитих людей”, — сказав Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що Ольга Токарчук виросла в Сулехові у родині вихідців з України — її бабця, яка жила на Тернопільщині, свого часу вийшла заміж за поляка. Потім разом з батьками переїхала до Кетша, де закінчила загальноосвітній ліцей ім. Норвіда. Є випускницею факультету психології Варшавського університету. Під час навчання опікувалася психічно хворими особами як волонтер.

Додамо, що присуджено Нобелівську премію з літератури.