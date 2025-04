Присуджено Нобелівську премію з літератури, серед переможців етнічна українка

Нобелівська премія в галузі літератури 2018 року присуджена польської письменниці і поетесі Ользі Токарчук. Премія присуджується Токарчук “за уяву оповідача, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя”, — зазначив постійний секретар Матс Мальме, що оголошував імена переможців.

На думку академіків, Токарчук “ніколи не розглядає реальність як щось стабільне або вічне”. “Вона будує свої романи на напрузі між культурними протилежностями: природа проти культури, розум проти божевілля, чоловік проти жінки, будинок проти відчуження”, — оголосив представник академії.

Варто також зазначити, що Ольга Токарчук народилася у польському в Сулехові, у родині вихідців з України.

Нобелівська премія в галузі літератури 2019 року присуджена австрійському драматургу Петеру Гандке за “впливову роботу, в якій з лінгвістичною винахідливістю він досліджував периферію і специфіку людського досвіду”.

Петер Гандке зарекомендував себе як один з найвпливовіших письменників в Європі після Другої світової війни, відзначає Нобелівський комітет. “Своєрідне мистецтво Пітера Гандке полягає в пильній увазі до пейзажів і матеріального присутності в світі, що зробило кіно і живопис двома його найбільшими джерелами натхнення”, — йдеться в заяві.

