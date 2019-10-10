Присуджено Нобелівську премію з літератури, серед переможців етнічна українка

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 15051 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 28250 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 70040 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 54428 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 52607 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 268188 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 171612 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140618 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141538 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 153824 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 44309 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 61427 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 57357 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 12757 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 28275 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 70040 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 268188 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 214245 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 330146 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 347963 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 3068 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 2996 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 11056 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 62280 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 45142 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Присуджено Нобелівську премію з літератури, серед переможців етнічна українка

Київ • УНН

 • 16027 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Нобелівська премія з літаратури за 2018 та 2019 роки була вручена присуджена польській письменниці і поетесі українського походження Ользі Токарчук та австрійському драматургу Петеру Гандке, пише УНН з посиланням на офіційні прес-релізи організації.

Присуджено Нобелівську премію з літератури, серед переможців етнічна українка

Нобелівська премія в галузі літератури 2018 року присуджена польської письменниці і поетесі Ользі Токарчук. Премія присуджується Токарчук “за уяву оповідача, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя”, — зазначив постійний секретар Матс Мальме, що оголошував імена переможців.

На думку академіків, Токарчук “ніколи не розглядає реальність як щось стабільне або вічне”. “Вона будує свої романи на напрузі між культурними протилежностями: природа проти культури, розум проти божевілля, чоловік проти жінки, будинок проти відчуження”, — оголосив представник академії.

Варто також зазначити, що Ольга Токарчук народилася у польському в Сулехові, у родині вихідців з України.

Нобелівська премія в галузі літератури 2019 року присуджена австрійському драматургу Петеру Гандке за “впливову роботу, в якій з лінгвістичною винахідливістю він досліджував периферію і специфіку людського досвіду”.

Петер Гандке зарекомендував себе як один з найвпливовіших письменників в Європі після Другої світової війни, відзначає Нобелівський комітет. “Своєрідне мистецтво Пітера Гандке полягає в пильній увазі до пейзажів і матеріального присутності в світі, що зробило кіно і живопис двома його найбільшими джерелами натхнення”, — йдеться в заяві.

BREAKING NEWS:
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.36
Bitcoin
$82,098.60
S&P 500
$5,250.13
Tesla
$251.95
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,251.34
Ethereum
$1,556.47