Присуждена Нобелевская премия по литературе, среди победителей этническая украинка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Нобелевская премия по литаратуры за 2018 и 2019 годы была вручена присуждена польской писательницы и поэтессе украинского происхождения Ольге Токарчук и австрийском драматургу Петеру Хандке, пишет УНН со ссылкой на официальные пресс-релизы организации.
Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук. Премия присуждается Токарчук “за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни”, — отметил постоянный секретарь Матс Мальм, объявлявший имена победителей.
По мнению академиков, Токарчук “никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное”. “Она строит свои романы на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения”, — объявил представитель академии.
Стоит также отметить, что Ольга Токарчук родилась в польском в Сулэхэ, в семье выходцев из Украины.
Нобелевская премия в области литературы 2019 года присуждена австрийскому драматургу Петеру Хандке за “влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта”.
Петер Хандке зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны, отмечает Нобелевский комитет. “Своеобразное искусство Питера Хандке заключается в пристальном внимании к пейзажам и материальному присутствию в мире, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения”, — говорится в заявлении.
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The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke. #NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB