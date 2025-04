Нобелевская премия в области литературы 2018 года присуждена польской писательнице и поэтессе Ольге Токарчук. Премия присуждается Токарчук “за воображение повествователя, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни”, — отметил постоянный секретарь Матс Мальм, объявлявший имена победителей.

По мнению академиков, Токарчук “никогда не рассматривает реальность как нечто стабильное или вечное”. “Она строит свои романы на напряжении между культурными противоположностями: природа против культуры, разум против безумия, мужчина против женщины, дом против отчуждения”, — объявил представитель академии.

Стоит также отметить, что Ольга Токарчук родилась в польском в Сулэхэ, в семье выходцев из Украины.

Нобелевская премия в области литературы 2019 года присуждена австрийскому драматургу Петеру Хандке за “влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта”.

Петер Хандке зарекомендовал себя как один из самых влиятельных писателей в Европе после Второй мировой войны, отмечает Нобелевский комитет. “Своеобразное искусство Питера Хандке заключается в пристальном внимании к пейзажам и материальному присутствию в мире, что сделало кино и живопись двумя его величайшими источниками вдохновения”, — говорится в заявлении.

