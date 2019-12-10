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Польській письменниці з українським корінням вручили Нобелівську премію

Польській письменниці з українським корінням вручили Нобелівську премію

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Польській письменниці з українським корінням Ользі Токарчук вручили Нобелівську премію з літератури за 2018 рік. Церемонія відбулася 10 грудня в столиці Швеції Стокгольмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Токарчук нагородили "за наративну уяву, яка з енциклопедичною пристрастю зображує перетинання меж як спосіб життя".

Премію за 2019 рік отримав австрійський письменник Петер Гандке. Його відзначили "за впливову роботу, яка з лінгвістичною майстерністю вивчає периферію та специфічність людського досвіду". Австрійця критикують за підтримку сербського авторитарного президента Слободана Мілошевича та за "применшення воєнних злочинів", скоєних сербськими військовими.

Перед цим медалі нобелівських лауреатів з фізики отримали Джеймс Піблз ("за теоретичні відкриття у фізичній космології"), Мішель Майор та Дідьє Кело ("за відкриття екзопланети на орбіті довкола сонцеподібної зірки").

Також Нобелівський комітет вручив соту Нобелівську премію миру прем’єр-міністру Ефіпії Абію Ахмеду за "зусилля в досягненні миру й міжнародної співпраці, а зокрема, за рішучу ініціативу у вирішенні прикордонного конфлікту з сусідньою Еритреєю".

Крім того, 10 грудня в Стокгольмі вручили Нобелівську премію з хімії, медицини та економіки.

Нагороду в царині хімії отримали Джон Ґуденаф, Стенлі Віттінгем та Акіра Йосіно, які свого часу доклалися до створення сучасних літій-іонних батарей, у царині медицини Ґреґ Семенза, сер Пітер Реткліфф та Вільям Кейлін – за відкриття протеїнового комплексу, який відповідає за реакцію клітин на перепади рівня кисню, а у царині економіки Абіджит Банерджі, Естер Дюфло та Майкл Кремера за розробку експериментального підходу до вивчення та вирішення проблеми бідності.

Нагадаємо, Зеленський привітав Ольгу Токарчук з присудженням Нобелівської премії зі літератури.

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