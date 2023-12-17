Польские перевозчики с 18 декабря планируют снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"
Киев • УНН
18 декабря польские перевозчики планируют провести акцию протеста на границе Ягодин-Дорогуск, требуя предоставления коммерческих разрешений украинским фирмам и приостановления выдачи новых лицензий с начала войны. Они могут протестовать до 8 марта, что повлияет на очереди из украинских грузовиков.
В понедельник, 18 декабря, в 14 часов дня польские перевозчики планируют начать новую акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", сообщает RMF24, пишет УНН.
В понедельник в 14:00 польские перевозчики планируют начать новую акцию протеста на подъезде к границе в Дорогуске. Сейчас в очереди находится более 2 тыс. украинских грузовиков
Детали
Протест может продлиться до 8 марта.
Перевозчики требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку товаров, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии. Также среди их требований приостановление действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка. Также есть предложение ликвидировать электронную очередь с украинской стороны.
Напомним,
Польские забастовщики прекратили блокаду пограничного пункта "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, возобновив стабильное движение грузовиков с 14:00.
По состоянию на утро 17 декабря на границе с Польшей заблокированными остаются три пункта: "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика", где в очереди стоят 2150 грузовиков.
Польские перевозчики с 18 декабря планируют снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"
18 декабря польские перевозчики планируют провести акцию протеста на границе Ягодин-Дорогуск, требуя предоставления коммерческих разрешений украинским фирмам и приостановления выдачи новых лицензий с начала войны. Они могут протестовать до 8 марта, что повлияет на очереди из украинских грузовиков.
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