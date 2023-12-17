Польские перевозчики с 18 декабря планируют снова блокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

В понедельник, 18 декабря, в 14 часов дня польские перевозчики планируют начать новую акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", сообщает RMF24, пишет УНН.

В понедельник в 14:00 польские перевозчики планируют начать новую акцию протеста на подъезде к границе в Дорогуске. Сейчас в очереди находится более 2 тыс. украинских грузовиков - сообщает издание.

Детали

Протест может продлиться до 8 марта.

Перевозчики требуют введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку товаров, за исключением гуманитарной помощи и вещей для украинской армии. Также среди их требований приостановление действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине, и их проверка. Также есть предложение ликвидировать электронную очередь с украинской стороны.

Напомним,

Польские забастовщики прекратили блокаду пограничного пункта "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной, возобновив стабильное движение грузовиков с 14:00.

По состоянию на утро 17 декабря на границе с Польшей заблокированными остаются три пункта: "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Шегини - Медика", где в очереди стоят 2150 грузовиков.