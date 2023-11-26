Польские перевозчики начинают круглосуточное блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини"

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что с 27 ноября польские протестующие начнут круглосуточное блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини", ранее блокирование было частичным, сообщает УНН.

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"Блокирование движения продолжается. Это четыре направления - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенне" и с 23 ноября добавился "Медика-Шегини". По состоянию на утро, по информации от польских пограничников, на этих четырех направлениях в очередях на территории Польши в сторону Украины находятся около 3500 грузовиков", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Он уточнил, что протестующие с 23 ноября блокировали пункт пропуска "Медика-Шегини" в дневное время с 10:00 до 21:00 по киевскому времени.