Польские фермеры продолжают блокировать грузовики на границе на четырех КПП

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор ЧумакЭксклюзив
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Европейский центральный банк планирует обязать итальянский UniCredit, второй по величине банк ЕС в россии, резко сократить свои активы в рф.
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24 человека были ранены в результате российского ракетного удара по Днепру. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
Статуэтки "Оскар" и BAFTA прибыли в Украину: на столичном вокзале состоялась встреча с создателями фильма "20 дней в Мариуполе"
Создатели оскароносного документального фильма "20 дней в Мариуполе" - Мстислав Чернов, Евгений Малолетка и Василиса Степаненко - провели первую встречу в Украине после получения премии Американской киноакадемии, привезя в страну статуэтки "Оскар" и BAFTA.
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Гринкевичам, которых подозревают в нанесении государству ущерба почти на миллиард гривен из-за невыполнения контрактов на поставку одежды для Вооруженных сил, безразлично, как их будет воспринимать общество, если их тактика защиты поможет им избежать тюрьмы.