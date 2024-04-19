Польские фермеры продолжают блокировать грузовики на границе на четырех КПП

Польские протестующие блокируют 4 пункта пропуска на границе с Украиной не пропуская грузовые автомобили. Однако движение автобусов и легковых автомобилей осуществляется беспрепятственно. Об этом заявили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.

Детали

В частности польские протестующие блокируют движение на:

п/п "Медика - Шегини" польские протестующие продолжили блокирование движения грузовых транспортных средств на въезд и выезд из Украины. Пропуск автобусов и легковых автомобилей осуществляется беспрепятственно в обоих направлениях.

п/п "Корчева - Краковец" предварительно продлено блокирование движения грузовиков до 9:00 час. 20 апреля. Митингующие требуют ограничивать въезд в Украину грузовым автотранспортом до 5-7 авто в час, независимо от типа груза.



Также польские протестующие продолжают блокировать движение грузового транспорта в пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская - Хребенне".



Пункты пропуска "Устилуг- Зосин", "Угринов-Долгобичув", "Грушев-Будомеж" и "Смильница - Кросьценко" работают в обычном режиме - заявили в Гостаможслужбе.

Таможенники советуют водителям учесть информацию о заблокированных пунктах пропуска при планировании маршрута. Для удобства можно воспользоваться картой очередей в пунктах пропуска с сопредельными странами.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих польских фермеров прекратить блокирование украинской границы.