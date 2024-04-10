Польские фермеры не ограничивают возможность проезда для гуманитарных и крайне необходимых грузов для Украины - Демченко

Как и раньше, польские фермеры не ограничивают возможность проезда для гуманитарных грузов и крайне необходимых грузов для Украины, которые следуют из Польши или транзитом через территорию Польши. Об этом во время брифинга в среду рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

К счастью, как и раньше, польские фермеры не ограничивают возможность проезда для гуманитарных грузов и крайне необходимых грузов для Украины, которые следуют из Польши или транзитом через территорию Польши. Непосредственно по нашим пунктам пропуска фиксируется, что такие грузы прибывают. Есть ли для них осложнения проезда через территорию Польши, особенно через места, где находятся польские фермеры, мне сложно сказать, но надеюсь, что они не оказывают преград для проезда таких грузов - сказал Демченко.

Напомним

Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков в трех пунктах пропуска на границе с Польшей: "Ягодин", "Угринов", "Рава-Русская". По состоянию на утро на этих направлениях находится около 450 грузовиков, из которых 230 - напротив пункта пропуска "Ягодин".