Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  81585 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  126731 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  144259 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  175414 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  229384 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  249130 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  231315 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252204 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  256649 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209935 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники

Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 10:14  •  18151 просмотра

Read in English

Польские фермеры могут частично заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска Зосин-Устилуг на границе с Польшей в понедельник.

Польские фермеры, по предварительным данным, в понедельник, 12 февраля, могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков, предупредили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.

Детали

"Вниманию международных перевозчиков! По предварительной информации польской стороны, забастовка местных фермеров распространится также на пункт пропуска "Зосин-Устилуг" с польской стороны границы. В понедельник, 12 февраля, ожидается частичное блокирование движения", - сообщили в таможенной службе.

Как отмечается, для легковых транспортных средств и автобусов - пропуск должен остаться свободным, "грузовые авто массой до 7,5 тонн забастовщики планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону".

Напомним,

Ранее сообщалось о планах блокирования п/п "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
polshaПольша
Польські фермери можуть розширити блокаду на "Устилуг" 12 лютого - митники
Polish farmers may extend the blockade to Zosin-Ustyluh border crossing on February 12 - customs officials
Новости по теме

Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники

Польские фермеры могут частично заблокировать движение грузовиков на пункте пропуска Зосин-Устилуг на границе с Польшей в понедельник.

Общество •   •  18151 просмотра
Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники

Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52, сам вертолет разбился на Авдеевском направлении 7 февраля.

Война •   •  16835 просмотра
Был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении: Тарнавский рассказал детали о "отминусованном" вертолете рф

Оккупанты все чаще используют дроны на поле боя - спикер Нацгвардии

российские войска с каждым днем все чаще используют на поле боя различного типа дроны. Речь идет о FVP-дронах, беспилотниках типа Mavic и БПЛА с различной боевой нагрузкой.

Война •   •  15042 просмотра
Оккупанты все чаще используют дроны на поле боя - спикер Нацгвардии

Авдеевка является приоритетным направлением для армии рф на фронте - британская разведка

Британская разведка сообщает, что российские войска усилили атаки вокруг Авдеевки и провели ротацию дополнительных войск на линии фронта в городе, который остается ключевым объектом их наступательных усилий.

Война •   •  13956 просмотра
Авдеевка является приоритетным направлением для армии рф на фронте - британская разведка

Украинские спецназовцы захватили вражеский опорный пункт на господствующей высоте

Украинские силы специальных операций провели операцию "Говерла", захватив вражеский опорный пункт на господствующей высоте, которую украинские войска не могли взять под контроль в течение нескольких месяцев.

Война •   •  16706 просмотра
Украинские спецназовцы захватили вражеский опорный пункт на господствующей высоте

Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно

Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно.

Политика •   •  81314 просмотра
Партия Гройсмана чужим руками "наехала" на "слуг народа": как именно

Экономия "Калибров" россиянами связана с попытками избегать рисков в оккупированном Крыму - Гуменюк

Возможная экономия российскими оккупантами ракет "Калибр" связано с попытками избежать рисков для армии рф в оккупированном Крыму.

Война •   •  16473 просмотра
Экономия "Калибров" россиянами связана с попытками избегать рисков в оккупированном Крыму - Гуменюк

Украина проведет саммит со странами Западных Балкан в ближайшее время - Вучич

Президент Сербии заявил, что примет участие в предстоящем саммите между Украиной и странами Западных Балкан.

Политика •   •  17781 просмотра
Украина проведет саммит со странами Западных Балкан в ближайшее время - Вучич

У оккупантов на Херсонщине действует "командирское эмбарго" на бронетехнику - Гуменюк

россияне наложили запрет на использование бронетехники во время штурмов в Херсонской области из-за предыдущих потерь, и теперь проводят только пехотные атаки.

Война •   •  16765 просмотра
У оккупантов на Херсонщине действует "командирское эмбарго" на бронетехнику - Гуменюк

Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы в Никополе, он погиб - правоохранители

Неизвестный расстрелял авто заместителя председателя Никопольского городского совета в Украине, и полиция работает над поиском подозреваемого.

Криминал и ЧП •   •  12926 просмотра
Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы в Никополе, он погиб - правоохранители