Польские фермеры могут расширить блокаду на "Устилуг" 12 февраля - таможенники

Польские фермеры, по предварительным данным, в понедельник, 12 февраля, могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков, предупредили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.

Детали

"Вниманию международных перевозчиков! По предварительной информации польской стороны, забастовка местных фермеров распространится также на пункт пропуска "Зосин-Устилуг" с польской стороны границы. В понедельник, 12 февраля, ожидается частичное блокирование движения", - сообщили в таможенной службе.

Как отмечается, для легковых транспортных средств и автобусов - пропуск должен остаться свободным, "грузовые авто массой до 7,5 тонн забастовщики планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону".

Напомним,

Ранее сообщалось о планах блокирования п/п "Дорогуск-Ягодин" на границе с Польшей.