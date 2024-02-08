Польські фермери можуть розширити блокаду на "Устилуг" 12 лютого - митники
Київ • УНН
Польські фермери можуть частково заблокувати рух вантажівок на пункті пропуску Зосін-Устилуг на кордоні з Польщею в понеділок.
Польські фермери, за попередніми даними, у понеділок, 12 лютого, можуть почати часткову блокаду у пункті пропуску "Зосин-Устилуг" у Польщі для вантажівок, попередили у Держмитслужбі у четвер, пише УНН.
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"До уваги міжнародних перевізників! За попередньою інформацією польської сторони, страйк місцевих фермерів пошириться також на пункт пропуску "Зосин-Устилуг" з польської сторони кордону. У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху", - повідомили у митній службі.
Як зазначається, для легкових транспортних засобів і автобусів - пропуск має лишитися вільним, "вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону".
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Раніше повідомлялося про плани блокування п/п "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Польщею.