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Польские пилоты в небе над Киевом: появилось патриотическое фото

Польские пилоты в небе над Киевом: появилось патриотическое фото

Киев  •  УНН

 • 57297 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министерство обороны Польши обнародовало фото из кабины пилота, который сегодня участвовал в военном параде к 30-й годовщине Независимости Украины, передает УНН.

Цитата

"Сегодня в Киеве по случаю 30-й годовщины независимости Украины состоялся военный парад. Польские истребители F16 приняли участие в воздушном параде", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

Детали

Так, на фотографии из кабины, пилот держит табличку с датой - 24.08.2021 - а также национальной символикой: государственными флагами Польши и Украины.

Dziś w #Kijów z okazji 30. rocznicy niepodległości #Ukraina odbyła się defilada wojskowa. W defiladzie lotniczej brały udział polskie myśliwce F16.
- - - #StrongerTogether pic.twitter.com/g4OIXOQJEC

— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) August 24, 2021

Добавим

Во вторник в Киеве состоялся грандиозный военный парад к 30-й годовщине Независимости Украины. Кроме украинских военных сил и техники, участие в нем принимали и представители военных сил партнеров.

Отметим, что кроме многофункциональных легких истребителей ВВС Польши F16 Fighting Falcon, над Крещатиком сегодня можно было увидеть многоцелевые вертолеты UH60M Black Hawk ВС Словацкой Республики и транспортники C-27 J Spartan воздушных сил страны, а также многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

Украинские Национальные Новости

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