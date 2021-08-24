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Польські пілоти у небі над Києвом: з’явилось патріотичне фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністерство оборони Польщі оприлюднило фото з кабіни пілота, що сьогодні брав участь у військовому параді до 30-ї річниці Незалежності України, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні в Києві з нагоди 30 -ї річниці незалежності України відбувся військовий парад. Польські винищувачі F16 взяли участь у повітряному параді”, — йдеться в повідомленні військового відомства у Twitter.

Деталі

Так, на світлині з кабіни, пілот має табличку за датою — 24.08.2021 — а також національною символікою: державними прапорами Польщі та України.

Dziś w #Kijów z okazji 30. rocznicy niepodległości #Ukraina odbyła się defilada wojskowa. W defiladzie lotniczej brały udział polskie myśliwce F16.
- - - #StrongerTogether pic.twitter.com/g4OIXOQJEC

— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) August 24, 2021

Додамо

У вівторок у Києві відбувся грандіозний військовий парад до 30-ї річниці Незалежності України. Окрім українських військових сил та техніки, участь у ньому брали і представники військових сил партнерів.

Зазначимо, що крім багатофункціональних легких винищувачів ВПС Польщі F16 Fighting Falcon, над Хрещатиком сьогодні можна було побачити багатоцільові вертольоти UH60M Black Hawk ЗС Словацької Республіки та транспортники C-27 J Spartan повітряних сил країни, а також багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon Королівських ВПС Великої Британії.

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