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Польские фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства за провал борьбы с АЧС

Польские фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства за провал борьбы с АЧС

Киев  •  УНН

 • 16530 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Польские фермеры призвали министра сельского хозяйства Кшиштофа Юргеля уйти в отставку из-за неэффективной борьбы с АЧС, передает УНН со ссылкой на МЭОО "Зеленый фронт".

“Министр Кшиштоф Юргель дезорганизовал работу сельскохозяйственных агентств, которые и раньше были не очень функциональными и полезными”, — говорится во Всепольском соглашении профессиональных союзов фермеров и сельскохозяйственных организаций. Документ призывает к отставке главы Минсельхоза.

По мнению членов профсоюза, министр Юргель обязан был “расправиться” с кабанами, переносящими АЧС. Вместо этого, он “спровоцировал закрытие нескольких тысяч ферм, а также привел к угрозе распространения АЧС по всей стране”, уверенны фермеры.

В пораженных АЧС районах Польши фермеры переходят к более активным формам выражения недовольства.

К примеру, на прошлой неделе около ста жителей Люблинского воеводства организовали протест в населенном пункте Генс, где была подтверждена последняя (108-я) вспышка АЧС в хозяйстве с поголовьем 640 свиней. Отмечается, что пострадавшая свиноферма придерживалась всех требований биобезопасности.

В Украине тем временем с вирусом АЧС чиновники не могут справиться уже третий год подряд. Годовые убытки свиноводов из-за эпидемии эксперты оценили в 12 млн долл.

По словам депутата Сергея Тригубенко, в результате АЧС цены на сало и свинину в Украине выросли более, чем в два раза. Однако, чиновники МинАПК продолжают игнорировать предложения фермеров и рынка свиноводства, направленные на борьбу с чумой.

“Речь о 5-летней программе борьбы с АЧС. Ее уже написали те, кому она нужна как воздух (Ассоциация животноводов и эксперты), но в правительстве медлят с ее утверждением.

Считаю, что без программного подхода к проблеме АЧС нам ее не решить никогда. Кризис последних лет — тому яркое подтверждение”, — отметил политик.

Тригубенко также подчеркнул, что пока в Украине отсутствует министр аграрной политики, “апеллировать не к кому”.

“В интересах правительства — прекратить тянуть с кадровыми решениями и все же определиться с ответственным (!) за аграрную ситуацию в стране”, — резюмировал он.

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