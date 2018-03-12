Польські фермери вимагають відставки міністра сільського господарства за провал боротьби з АЧС

"Міністр Кшиштоф Юргель дезорганізував роботу сільськогосподарських агентств, які і раніше були не дуже функціональними і корисними", - йдеться у Всепольській угоді професійних спілок фермерів і сільськогосподарських організацій. Документ закликає до відставки глави Мінсільгоспу.

На думку членів профспілки, міністр Юргель зобов'язаний був "розправитися" з кабанами, що переносять АЧС. Замість цього, він "спровокував закриття кількох тисяч ферм, а також привів до загрози поширення АЧС по всій країні", переконані фермери.

В уражених АЧС районах Польщі фермери переходять до більш активних форм висловлення невдоволення.

Наприклад, минулого тижня близько ста жителів Люблінського воєводства організували протест у населеному пункті Генс, де був підтверджений останній (108-ий) спалах АЧС в господарстві з поголів'ям 640 свиней. Зазначається, що постраждала свиноферма дотримувалася всіх вимог біобезпеки.

В Україні тим часом з вірусом АЧС чиновники не можуть впоратися вже третій рік поспіль. Річні збитки свинарів через епідемію експерти оцінили в 12 млн дол.

За словами депутата Сергія Тригубенка, через АЧС, ціни на сало і свинину в Україні зросли більш, ніж в два рази. Однак, чиновники МінАПК продовжують ігнорувати пропозиції фермерів та ринку свинарства, спрямовані на боротьбу з чумою.

"Йдеться про 5-річну програму боротьби з АЧС. Її вже написали ті, кому вона потрібна як повітря (Асоціація тваринників і експерти), але в уряді зволікають з її затвердженням.

Вважаю, що без програмного підходу до проблеми АЧС нам її не вирішити ніколи. Криза останніх років - тому яскраве підтвердження", - зазначив політик.

Тригубенко також наголосив, що поки в Україні відсутній міністр аграрної політики, "апелювати немає до кого".

"В інтересах уряду - припинити тягнути з кадровими рішеннями і все ж визначитися з відповідальним (!) за аграрну ситуацію в країні", - резюмував він.