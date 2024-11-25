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Польская оппозиция выдвинула историка Навроцкого кандидатом в президенты от партии «Право и справедливость»

Польская оппозиция выдвинула историка Навроцкого кандидатом в президенты от партии «Право и справедливость»

Киев  •  УНН

 • 6612 просмотра

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Польская оппозиционная партия выбрала 41-летнего историка Кароля Навроцкого кандидатом в президенты. Он станет главным соперником мэра Варшавы Рафала Тшасковского на выборах 2025 года.

Оппозиционная польская партия "Право и справедливость" выбрала историка Кароля Навроцкого кандидатом в президенты. Он может стать серьёзным политическим соперником прогрессивного мэра Варшавы Рафала Тшасковского, которого накануне выдвинула в президенты правящая Гражданская коалиция. Об этом УНН пишет со ссылкой на Euronews.

Детали

Историк Кароль Навроцкий стал кандидатом в президенты от оппозиционной польской партии "Право и справедливость", одним из самых известных членов которой является бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий.

О его кандидатуре было объявлено во время съезда партии в Кракове. 41-летний Навроцкий с 2021 года возглавляет Институт национальной памяти - государственный орган, в котором хранят архивы и проводят исследования преступлений Второй мировой войны и коммунистической эпохи. Ранее он занимал должность директора музея Второй мировой войны в Гданьске, его родном городе.

Я знаю поляков и понимаю ваши потребности. Я один из вас и хочу стать вашим президентом, потому что знаю и понимаю: Польша, чтобы быть, должна быть великой. Мы должны защищать Польшу, мы должны защищать наши ценности, не позволять забирать наши символы и ограничивать наш суверенитет

- сказал Кароль Навроцкий во время выступления.

Как отмечают наблюдатели, Навроцкий может стать серьезным политическим соперником прогрессивного мэра Варшавы Рафала Тшасковского, которого накануне выдвинула кандидатом в президенты правящая Гражданская коалиция Дональда Туска. Оба кандидата имеют наибольшие шансы пройти во второй тур голосования.

На фоне нестабильности в Европе, Польша может попробовать роль лидера ЕС - мэр Варшавы11 нояб. 2024, 12:29 • 17709 просмотров

Добавим

Президентские выборы в Польше состоятся в мае 2025 года, президентский срок в Польше составляет 5 лет. Кандидат-победитель сменит нынешнего главу государства Анджея Дуду. Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, второй тур выборов состоится через две недели.

Напомним

Крупнейшие страны Евросоюза выразили готовность увеличить военную и финансовую помощь Украине в случае сокращения поддержки от США. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после встречи с европейскими коллегами.

В то же время, премьер Польши Дональд Туск заявил о риске глобального конфликта после запуска Россией гиперзвуковой ракеты по Украине. Польша увеличивает оборонные расходы до 4,7% ВВП в 2025 году на фоне угроз со стороны РФ.

"Политическое землетрясение": что известно о пророссийском кандидате, который лидировал на первом туре выборов президента Румынии25 нояб. 2024, 10:14 • 9007 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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