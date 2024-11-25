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"Политическое землетрясение": что известно о пророссийском кандидате, который лидировал на первом туре выборов президента Румынии

"Политическое землетрясение": что известно о пророссийском кандидате, который лидировал на первом туре выборов президента Румынии

Киев  •  УНН

 • 5129 просмотра

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Ультраправый политик Келин Георгеску получил около 23% голосов в первом туре президентских выборов в Румынии. Георгеску, известный своими пророссийскими взглядами, ранее критиковал НАТО и поддерживал Путина.

Пророссийский ультраправый политик Келин Георгеску, по данным избирательной комиссии, победил в первом туре президентских выборов в Румынии, нанеся сильный удар политическому истеблишменту страны. Как отмечают в экспертной среде, это является политическим землетрясением, и такого результата никто не предвидел. Что известно о лидере первого тура президентской гонки в Румынии, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Келин Георгеску, которого, как пишет издание, ранее связывали с радикально-националистической партией AUR, баллотировался как независимый кандидат и не считался фаворитом. Поскольку в воскресенье ни один кандидат не набрал более 50 процентов голосов, Георгеску примет участие во втором туре выборов через две недели.

Если Георгеску победит, он займет самую влиятельную должность в Румынии, имея право назначать премьер-министра, вести коалиционные переговоры и оставлять последнее слово по вопросам безопасности и внешней политики.

Согласно предварительным результатам, Георгеску получил около 23 процентов голосов. Левый премьер-министр Марчел Чолаку, лидер опросов, имевших место до голосования, по последним данным, приведенным румынским изданием Digi 24, получил 19,15% (1 769 412) голосов, а лидер либералов Елена Ласкони - 19,17% (1 771 542), тогда как у Георгеску - 22,95% (2 120 163) голосов.

Пророссийский кандидат лидирует на выборах президента Румынии25 нояб. 2024, 02:07 • 14194 просмотра

"Это политическое землетрясение, - сказал Костин Чобану, исследователь из Орхусского университета в Дании. - Никто этого не предвидел. Кандидат от радикальных правых сил победит в первом туре, и есть вероятность, что премьер-министр Чолаку не пройдет во второй тур".

Выборы состоялись на фоне недовольства статус-кво, когда коалиционное правительство Чолаку столкнулось с обвинениями в коррупции и плохом управлении.

"Георгеску ранее ставил под сомнение членство Румынии в НАТО, утверждая, что страна не видит очевидных преимуществ от альянса. Он также раскритиковал размещение противоракетного щита в Румынии, в заявлениях, которые перекликаются с заявлениями президента россии владимира путина", - указывает FT.

Как сообщается, в 2020 году он назвал путина одним из немногих "настоящих лидеров" в мире и сказал, что российский президент "любит свою страну".

"Во время своего пребывания в качестве почетного члена AUR Георгеску вызвал широкое осуждение за поддержку бывших румынских ультраправых лидеров. Он также назвал пронацистского диктатора Румынии Иона Антонеску, под правлением которого были убиты сотни тысяч евреев, "мучеником", - отмечает издание.

Источники из предвыборной команды Келина Георгеску сообщили румынскому изданию Digi 24, что политик сегодня не будет делать никаких публичных заявлений, поскольку "ему нужно оптимизировать себя", и что он будет ждать окончательных результатов выборов, прошедших в воскресенье.

Также издание отмечает, что Марчел Чолаку рассматривает возможность уйти в отставку из руководства партии PSD, согласно источникам в партии, после того, как он занял третье место в первом туре голосования на выборах президента Румынии. Это первый случай в истории, когда PSD не будет иметь своего кандидата во втором туре президентских выборов.

В президентских опросах, состоявшихся в эти выходные, лидер AUR Джордж Симион, по данным FT, занял четвертое место с 13 процентами, тогда как другие кандидаты, такие как бывший премьер-министр Николае Чуке и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, получили менее 10 процентов голосов каждый.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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