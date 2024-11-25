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Пророссийский кандидат лидирует на выборах президента Румынии

Пророссийский кандидат лидирует на выборах президента Румынии

Киев  •  УНН

 • 2497 просмотра

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Независимый кандидат Келин Джеорджеску, известный критикой ЕС и поддержки Украины, лидирует после первого тура выборов в Румынии. Во втором туре он будет соревноваться с премьер-министром Марчелом Чолаку.

Независимый кандидат Келин Джеорджеску лидирует после первого тура президентских выборов в Румынии. Об этом сообщает BBC News, передает УНН.

Детали

По результатам первого тура президентских выборов в Румынии, лидером стал независимый кандидат Келин Джеорджеску.

Его политическая платформа включает резкую критику Европейского Союза, НАТО и военной поддержки Украины со стороны США. В то же время он сам стал объектом критики из-за пророссийских высказываний.

Ожидается, что во втором туре выборов, который состоится 8 декабря, Джеорджеску будет соревноваться с действующим премьер-министром Марчелом Чолаку, который изначально считался основным фаворитом гонки.

Румыния выбирает президента: зарегистрирован первый миллион голосов24 нояб. 2024, 08:10 • 17908 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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