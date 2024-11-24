Румыния выбирает президента: зарегистрирован первый миллион голосов

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии начался первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись по всей стране в 7 утра и закроются в 9 вечера, в то же время голосование может быть продолжено, если возникнут очереди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Digi24.

По состоянию на 9:30 по румынскому времени на избирательных участках по всей стране зарегистрирован первый миллион голосов. Явка составляет 5,52%. Кандидат в президенты, премьер страны, Марчел Чолаку проголосовал в воскресенье утром в одной из школ Бухареста.

"Я голосовал за экономически сильную Румынию, за Румынию с сильным голосом в мире, за Румынию, в которой румыны имеют достойную жизнь, и, наконец, я голосовал за Румынию, президент которой работает на благо страны и ее народа. Мы голосовали за как можно больше побед для румын и Румынии, таких как последняя победа, одержанная несколько дней назад, - полное присоединение к Шенгенской зоне. Я голосовал за стабильность, за социальный баланс и справедливость, а также за мир. Мы все хотим лучшей жизни и хотим быть теми румынами, какими мы есть. И я твердо убежден, что после этой избирательной кампании мы станем такими", - сказал Чолаку, покидая избирательный участок.

В выборах участвуют 13 кандидатов Фаворит первого тура - действующий премьер-министр Румынии социал-демократ Марчел Чолаку. Его главный конкурент - лидер ультраправого Союза за единство румын (AUR) Джордже Симион.

Дополнение

1 декабря в Румынии также состоятся парламентские выборы, а 8 декабря, если потребуется - второй тур президентских выборов.

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