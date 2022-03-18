Польская армия увеличится в два раза: Дуда подписал закон "О защите Отечества"

Цитата

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в это великое дело — в подготовку закона "О защите Отечества", который приведет к развитию вооруженных сил в соответствии со временем и потребностями", — заявил Дуда.

Детали

По данным польских СМИ, закон объемом более 450 страниц предполагает:

— увеличение оборонного бюджета — не менее 2,2% ВВП в 2022 году и не менее 3% ВВП в 2023 и последующие годы,

— модернизация вооруженных сил — Увеличение численности войска польского примерно до 300 000 солдат (250 000 солдат-профессионалов и 50 000 солдат территориальных войск обороны). В настоящее время польская армия насчитывает около 111 000 профессиональных солдат и 32 тыс. солдат территориальных войск обороны,

— воссоздание резервной системы и разделение воинской службы запаса на активную и пассивную,

— поощрительные выплаты для военнослужащих — после 25 лет военной службы 1500 злотых в месяц, после 28 лет и 6 месяцев — 2500 злотых в месяц,

— увеличение возможностей обучения солдат — в том числе введение добровольной базовой воинской повинности (базовая подготовка — 28 дней, подготовка специалистов — до 11 месяцев).

Ранее

Как писал УНН, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране программы “Антипутинський щит”. Она направлена на преодоление последствий турбулентности экономики.