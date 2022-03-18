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Польская армия увеличится в два раза: Дуда подписал закон "О защите Отечества"

Киев • УНН

 • 296558 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Польши Анжей Дуда сегодня подписал закон "О защите Отечества", пишет УНН со ссылкой на заявление Канцелярии польского президента.

Цитата

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в это великое дело — в подготовку закона "О защите Отечества", который приведет к развитию вооруженных сил в соответствии со временем и потребностями", — заявил Дуда.

Детали

По данным польских СМИ, закон объемом более 450 страниц предполагает:

— увеличение оборонного бюджета — не менее 2,2% ВВП в 2022 году и не менее 3% ВВП в 2023 и последующие годы,

— модернизация вооруженных сил — Увеличение численности войска польского примерно до 300 000 солдат (250 000 солдат-профессионалов и 50 000 солдат территориальных войск обороны). В настоящее время польская армия насчитывает около 111 000 профессиональных солдат и 32 тыс. солдат территориальных войск обороны,

— воссоздание резервной системы и разделение воинской службы запаса на активную и пассивную,

— поощрительные выплаты для военнослужащих — после 25 лет военной службы 1500 злотых в месяц, после 28 лет и 6 месяцев — 2500 злотых в месяц,

— увеличение возможностей обучения солдат — в том числе введение добровольной базовой воинской повинности (базовая подготовка — 28 дней, подготовка специалистов — до 11 месяцев).

Ранее

Как писал УНН, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране программы “Антипутинський щит”. Она направлена на преодоление последствий турбулентности экономики.

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