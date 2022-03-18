Польська армія збільшиться вдвічі: Дуда підписав закон "Про захист Вітчизни"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Польщі Анжей Дуда сьогодні підписав закон "Про захист Вітчизни", пише УНН із посиланням на заяву Канцелярії польського президента.
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"Я хотів би подякувати всім, хто зробив свій внесок у цю велику справу — підготовку закону "Про захист Вітчизни", який призведе до розвитку збройних сил відповідно до часу та потреб", — заявив Дуда.
Деталі
За даними польських ЗМІ, закон обсягом понад 450 сторінок передбачає:
— збільшення оборонного бюджету — не менше ніж 2,2% ВВП у 2022 році та не менше ніж 3% ВВП у 2023 та наступні роки,
— модернізація збройних сил — збільшення чисельності війська польського приблизно до 300 000 солдатів (250 000 солдатів-професіоналів та 50 000 солдатів територіальних військ оборони). Наразі польська армія нараховує приблизно 111 000 професійних солдатів та 32 тис. солдатів територіальних військ оборони,
— відтворення резервної системи та поділ військової служби запасу на активну та пасивну,
— заохочувальні виплати для військовослужбовців — після 25 років військової служби 1500 злотих на місяць, після 28 років та 6 місяців — 2500 злотих на місяць,
— збільшення можливостей навчання солдатів — зокрема, запровадження добровільної базової військової повинності (базова підготовка — 28 днів, підготовка спеціалістів — до 11 місяців).
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Як писав УНН, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про запровадження у країні програми “Антипутинський щит”. Вона спрямовано подолання наслідків турбулентності економіки.