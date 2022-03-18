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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Польська армія збільшиться вдвічі: Дуда підписав закон "Про захист Вітчизни"

Польська армія збільшиться вдвічі: Дуда підписав закон "Про захист Вітчизни"

Київ • УНН

 • 296560 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Польщі Анжей Дуда сьогодні підписав закон "Про захист Вітчизни", пише УНН із посиланням на заяву Канцелярії польського президента.

Цитата

"Я хотів би подякувати всім, хто зробив свій внесок у цю велику справу — підготовку закону "Про захист Вітчизни", який призведе до розвитку збройних сил відповідно до часу та потреб", — заявив Дуда.

Деталі

За даними польських ЗМІ, закон обсягом понад 450 сторінок передбачає:

— збільшення оборонного бюджету — не менше ніж 2,2% ВВП у 2022 році та не менше ніж 3% ВВП у 2023 та наступні роки,

— модернізація збройних сил — збільшення чисельності війська польського приблизно до 300 000 солдатів (250 000 солдатів-професіоналів та 50 000 солдатів територіальних військ оборони). Наразі польська армія нараховує приблизно 111 000 професійних солдатів та 32 тис. солдатів територіальних військ оборони,

— відтворення резервної системи та поділ військової служби запасу на активну та пасивну,

— заохочувальні виплати для військовослужбовців — після 25 років військової служби 1500 злотих на місяць, після 28 років та 6 місяців — 2500 злотих на місяць,

— збільшення можливостей навчання солдатів — зокрема,  запровадження добровільної базової військової повинності (базова підготовка — 28 днів, підготовка спеціалістів — до 11 місяців).

Раніше

Як писав УНН, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про запровадження у країні програми “Антипутинський щит”. Вона спрямовано подолання наслідків турбулентності економіки.

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