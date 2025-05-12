Польша закрывает консульство рф в Кракове из-за поджога ТЦ в Варшаве

$41.550.04
46.750.13
ukenru
Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса
08:13 • 2946 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

Эксклюзив
06:50 • 12120 просмотра

Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе

Эксклюзив
06:38 • 19474 просмотра

71-я годовщина членства Украины в ЮНЕСКО: сколько украинских объектов под усиленной защитой организации

Эксклюзив
05:40 • 33997 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая

03:50 • 26801 просмотра

Британия собирает глав МИД Европы для обсуждения поддержки Украины

11 мая, 17:14 • 44247 просмотра

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

11 мая, 05:32 • 67033 просмотра

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

10 мая, 14:21 • 84035 просмотра

Макрон озвучил элементы сдерживания рф после начала перемирия

10 мая, 10:49 • 97798 просмотра

Украина и союзники готовы к полному прекращению огня с понедельника: лидеры "коалиции желающих" и Зеленский провели разговор с Трампом

9 мая, 18:38 • 84460 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.9м/с
42%
749мм
Популярные новости

В Рыльске Курской области поражен оперативный штаб ВС РФ - СМИ

11 мая, 23:48 • 27066 просмотра

рф готовит соглашение о капитуляции Украины, основанное на "стамбульских протоколах" 2022 года - ISW

12 мая, 00:56 • 23272 просмотра

В Киеве спасатели вынесли из горящей квартиры кота и собаку

12 мая, 01:19 • 24376 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 55 из 108 вражеских дронов

05:48 • 19764 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

07:00 • 19606 просмотра
публикации

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

08:13 • 2890 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

07:00 • 19887 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

05:40 • 33951 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 67129 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 174690 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кир Стармер

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Киев

Турция

Реклама
УНН Lite

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

06:53 • 9796 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 22249 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 30184 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 111200 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 59502 просмотра
Актуальное

Facebook

Калибр (семейство ракет)

Хранитель

Таймс

Фокс Ньюс

Польша закрывает консульство рф в Кракове из-за поджога ТЦ в Варшаве

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства рф в Кракове. Это произошло после заявления о причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве.

Польша закрывает консульство рф в Кракове из-за поджога ТЦ в Варшаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу консульства рф в Кракове, после заявления о причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве, пишет УНН.

В связи с фактами совершения российскими спецслужбами позорной диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на работу консульства российской федерации в Кракове

- написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в X.

Ранее

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар в ТЦ Marywilska 44 на улице Маривильской в Варшаве был поджогом, заказанным российскими спецслужбами. Часть злоумышленников задержана, другие идентифицированы и разыскиваются.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Brent
$65.60
Bitcoin
$104,462.60
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$35.78
Золото
$3,227.66
Ethereum
$2,552.42