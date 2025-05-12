Польша закрывает консульство рф в Кракове из-за поджога ТЦ в Варшаве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу консульства рф в Кракове, после заявления о причастности российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве, пишет УНН.

В связи с фактами совершения российскими спецслужбами позорной диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать свое согласие на работу консульства российской федерации в Кракове - написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в X.

Ранее

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пожар в ТЦ Marywilska 44 на улице Маривильской в Варшаве был поджогом, заказанным российскими спецслужбами. Часть злоумышленников задержана, другие идентифицированы и разыскиваются.