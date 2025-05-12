Польща закриває консульство рф у Кракові через підпал ТЦ у Варшаві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про відкликання згоди на роботу консульства рф у Кракові, після заяви про причетність російських спецслужб до підпалу ТЦ у Варшаві, пише УНН.

У зв’язку з фактами вчинення російськими спецслужбами ганебної диверсії проти торгового центру на вулиці Маривільській, я вирішив відкликати свою згоду на роботу консульства російської федерації в Кракові - написав голова МЗС Польщі Радослав Сікорський у X.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа в ТЦ Marywilska 44 на вулиці Маривільській у Варшаві була підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників затримано, інших ідентифіковано та розшукують.