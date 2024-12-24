Польша забраковала почти 22 тонны украинской пшеницы
Киев • УНН
Торговая инспекция Польши запретила оборот 22 тонн украинской пшеницы из-за низкого содержания белка. Также запрещен ввоз 200 тонн риса из Мьянмы из-за наличия вредителей.
Торговая инспекция по качеству сельскохозяйственной и пищевой продукции Польши (IJHARS) в Жешуве решила запретить оборот на польском рынке партии пшеницы твердых сортов общим весом 21,998 тонн, импортированной из Украины. Об этом сообщила инспекция в соцсети X, передает УНН.
Детали
Отмечается, что решение было принято из-за низкого содержания белка в партии пшеницы твердых сортов и немедленно выполнено.
Инспекторы IJHARS из Жешува вынесли аналогичное решение о запрете ввоза в Польшу восьми партий риса весом 200 тонн, импортируемых из Мьянмы, из-за наличия в них мертвых вредителей.
Напомним,
Польская прокуратура расследует деятельность 75 местных фирм, которые ввозили украинское зерно как техническое, а продавали как продовольственное. Обвинение предъявлено 17 лицам, большинство из которых - граждане Польши.