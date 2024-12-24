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Польша забраковала почти 22 тонны украинской пшеницы

Польша забраковала почти 22 тонны украинской пшеницы

Киев  •  УНН

 • 2683 просмотра

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Торговая инспекция Польши запретила оборот 22 тонн украинской пшеницы из-за низкого содержания белка. Также запрещен ввоз 200 тонн риса из Мьянмы из-за наличия вредителей.

Торговая инспекция по качеству сельскохозяйственной и пищевой продукции Польши (IJHARS) в Жешуве решила запретить оборот на польском рынке партии пшеницы твердых сортов общим весом 21,998 тонн, импортированной из Украины. Об этом сообщила инспекция в соцсети X, передает УНН.

Детали

Отмечается, что решение было принято из-за низкого содержания белка в партии пшеницы твердых сортов и немедленно выполнено.

Инспекторы IJHARS из Жешува вынесли аналогичное решение о запрете ввоза в Польшу восьми партий риса весом 200 тонн, импортируемых из Мьянмы, из-за наличия в них мертвых вредителей.

Напомним,

Польская прокуратура расследует деятельность 75 местных фирм, которые ввозили украинское зерно как техническое, а продавали как продовольственное. Обвинение предъявлено 17 лицам, большинство из которых - граждане Польши.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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