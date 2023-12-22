Польша призвала Украину к восстановлению условий для честной конкуренции в торговле между двумя странами

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи со своим своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о необходимости восстановления условий для честной конкуренции в торговле между Варшавой и Киевом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши в сети X, пишет УНН.

Нам нужно восстановить условия для честной конкуренции в торговле между двумя странами, чтобы от этого выиграли все - сказал Сикорский.

Как отмечается, также Сикорский во время встречи поздравил Кулебу с началом переговоров о вступлении в ЕС.

Дополнение

В пятницу утром в Киев прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это его первый визит в Украину за границу в должности министра. Он уже заявил, что готовит и представит новый пакет помощи Украине.