Польша призвала Украину к восстановлению условий для честной конкуренции в торговле между двумя странами
Киев • УНН
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой призвал к восстановлению честной торговой конкуренции с Украиной.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи со своим своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о необходимости восстановления условий для честной конкуренции в торговле между Варшавой и Киевом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши в сети X, пишет УНН.
Нам нужно восстановить условия для честной конкуренции в торговле между двумя странами, чтобы от этого выиграли все
Как отмечается, также Сикорский во время встречи поздравил Кулебу с началом переговоров о вступлении в ЕС.
Дополнение
В пятницу утром в Киев прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это его первый визит в Украину за границу в должности министра. Он уже заявил, что готовит и представит новый пакет помощи Украине.
Польша призвала Украину к восстановлению условий для честной конкуренции в торговле между двумя странами
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой призвал к восстановлению честной торговой конкуренции с Украиной.
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