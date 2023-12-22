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Польша призвала Украину к восстановлению условий для честной конкуренции в торговле между двумя странами

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 14:28  •  4963 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой призвал к восстановлению честной торговой конкуренции с Украиной.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время встречи со своим своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил о необходимости восстановления условий для честной конкуренции в торговле между Варшавой и Киевом. Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши в сети X, пишет УНН.

 Нам нужно восстановить условия для честной конкуренции в торговле между двумя странами, чтобы от этого выиграли все

 - сказал Сикорский.

Как отмечается, также Сикорский во время встречи поздравил Кулебу с началом переговоров о вступлении в ЕС.

Дополнение

В пятницу утром в Киев прибыл новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это его первый визит в Украину за границу в должности министра. Он уже заявил, что готовит и представит новый пакет помощи Украине

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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