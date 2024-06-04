Польша потратит более 760 миллионов долларов на укрепление кибербезопасности в условиях вероятной российской угрозы

Польша потратит более 3 миллиардов злотых на усиление кибербезопасности после вероятной российской кибератаки. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В понедельник на пресс-конференции министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Польша потратит более 3 миллиардов злотых (760 миллионов долларов) на усиление кибербезопасности.

Сколько в воскресенье в Польше состоятся выборы в Европейский парламент, власти находятся в состоянии повышенной готовности относительно возможных попыток рф вмешаться в голосование.

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