Польща витратить понад 760 мільйонів доларів на зміцнення кібербезпеки в умовах ймовірної російської загрози
Київ • УНН
Польща витратить понад 3 мільярди злотих на зміцнення кібербезпеки на тлі побоювань потенційних кібератак з боку рф під час виборів до Європейського парламенту.
Польща витратить понад 3 мільярди злотих на посилення кібербезпеки після ймовірної російської кібератаки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У понеділок на прес-конференції міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща витратить понад 3 мільярди злотих (760 мільйонів доларів) на посилення кібербезпеки.
Оскільки в неділю в Польщі відбудуться вибори до Європейського парламенту, влада перебуває у стані підвищеної готовності щодо можливих спроб рф втрутитися у голосування.
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