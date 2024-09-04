Польша подняла авиацию из-за российских атак на Украину

Польша подняла в воздух военную авиацию из-за новой воздушной атаки российских оккупантов по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.

Обращаем внимание, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанное с началом полетов польских и союзных самолетов в нашем воздушном пространстве. Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины. Последний раз такая активизация российской дальней авиации была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября этого года. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией