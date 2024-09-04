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Польща підняла авіацію через російські атаки на Україну

Польща підняла авіацію через російські атаки на Україну

Київ • УНН

 • 165873 перегляди

Польща активізувала військову авіацію у відповідь на нову повітряну атаку рф по Україні. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про підвищену активність у повітряному просторі та вжиття необхідних заходів безпеки.

Польща підняла в повітря військову авіацію через нову повітряну атаку російських окупантів по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає УНН.

Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язане з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі. Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України. Востаннє така активізація російської дальньої авіації була зафіксована в ніч з 1 на 2 вересня цього року. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією

- Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Нагадаємо

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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