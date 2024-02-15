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Польша поднимала авиацию во время ракетной атаки рф на Украину

Польша поднимала авиацию во время ракетной атаки рф на Украину

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 06:57  •  13497 просмотра

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Польша поднимала авиацию во время российской ракетной атаки на Украину в качестве меры предосторожности.

Польша поднимала военную авиацию во время утренней ракетной атаки российских войск на Украину, сообщили в четверг в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, пишет УНН.

Детали

"Предупреждаем, что была задействована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - указали в оперативном командовании ВС Польши в X.

Как сообщается, это произошло на фоне "интенсивной деятельности дальней авиации российской федерации, связанной с нанесением ракетных ударов по территории Украины".

Указано, что были приняты "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование Вооруженных сил на постоянной основе следит за ситуацией".

Атака рф на Львов: на регион летело более 10 ракет, есть попадание в объект инфраструктуры - мэр15 февраль 2024, 06:05 • 30535 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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