Польша поднимала авиацию во время ракетной атаки рф на Украину
Киев • УНН
Польша поднимала авиацию во время российской ракетной атаки на Украину в качестве меры предосторожности.
Польша поднимала военную авиацию во время утренней ракетной атаки российских войск на Украину, сообщили в четверг в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, пишет УНН.
Детали
"Предупреждаем, что была задействована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", - указали в оперативном командовании ВС Польши в X.
Как сообщается, это произошло на фоне "интенсивной деятельности дальней авиации российской федерации, связанной с нанесением ракетных ударов по территории Украины".
Указано, что были приняты "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование Вооруженных сил на постоянной основе следит за ситуацией".
Атака рф на Львов: на регион летело более 10 ракет, есть попадание в объект инфраструктуры - мэр15 февраль 2024, 06:05 • 30535 просмотров
Польша поднимала авиацию во время ракетной атаки рф на Украину
Польша поднимала авиацию во время российской ракетной атаки на Украину в качестве меры предосторожности.
На Сумщине ночью прогремели 7 взрывов из-за вражеских обстрелов
Российские военные обстреляли артиллерией и сбросили мины в Сумской области, вызвав 7 взрывов.
Глава бюджетного комитета ВР Пидласа встретилась с руководством миссии МВФ в Киеве
Председатель парламентского бюджетного комитета Пидласа встретилась с представителями МВФ в Киеве, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине и прогресс в проведении структурных реформ в рамках программы МВФ.
Восемь погибших, 13 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Восемь гражданских погибли и 13 получили ранения в результате обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области за минувшие сутки.
Атака рф на Львов: одна из ракет попала в землю возле жилых домов - ОВА
Ракета во время вражеского обстрела Львова попала вблизи жилых домов и центра занятости, повредив окна в зданиях.
Разведчики ГУР сожгли российскую РЛС вместе с обслугой
Украинские разведчики сожгли российскую радиолокационную станцию "Каста-2Е2" вблизи российско-украинской границы, вывели из строя радар и нанесли потери личному составу.
Оккупанты за сутки 110 раз ударили по Запорожской области: атаковали 31 БПЛА, стреляли из РСЗО и артиллерии
За сутки российские военные обстреляли Запорожскую область 110 раз, осуществив 31 атаку БПЛА, 3 обстрела из РСЗО и 76 артиллерийских обстрелов по 19 населенным пунктам.
На Прикарпатье во время ракетной атаки рф отработали защитники неба, из-за обломков был пожар - ОВА
Ракетная атака российских войск в Ивано-Франковской области привела к сбиванию вражеской цели, а падающие обломки вызвали небольшой пожар на крышах хозяйственных построек, который был быстро ликвидирован.
В Хмельницкой области из-за атаки рф двое травмированных
Два человека получили ранения в Хмельницкой области в результате утреннего ракетного обстрела со стороны России.
Последствия атаки на Киевщине: повреждены 7 частных домов
Семь частных домов были частично разрушены, а автомобиль поврежден падающими осколками ракет во время утреннего обстрела в Киевской области Украины.