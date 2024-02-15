Польща піднімала авіацію під час ракетної атаки рф на Україну
Київ • УНН
Польща піднімала авіацію під час російської ракетної атаки на Україну як запобіжний захід.
Польща піднімала військову авіацію під час ранкової ракетної атаки російських військ на Україну, повідомили у четвер в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, пише УНН.
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"Попереджаємо, що була задіяна польська та союзницька авіація, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни", - вказали в оперативному командуванні ЗС Польщі в X.
Як повідомляється, це сталося на тлі "інтенсивної діяльності дальньої авіації російської федерації, пов'язаної із завданням ракетних ударів по території України".
Вказано, що було вжито "всіх необхідних процедур для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування Збройних сил на постійній основі стежить за ситуацією".
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