Польша объявила в розыск судью, который сбежал в беларусь

Одиозный судья, который сбежал из Польши в беларусь, объявлен в розыск, что является шагом к получению международного ордера на его арест по обвинению в шпионаже. Об этом сообщила польская национальная прокуратура, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Пресс-секретарь прокуратуры Пшемыслав Новак заявил, что розыск судьи Томаша Шмидта уже начат. По его словам, даже если беларусь не выполнит международный ордер, это ограничит возможность Шмидта выезжать за границу.

Польские службы работают над тем, чтобы определить, насколько знание Шмидтом какой-либо секретной информации может навредить интересам страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал его предателем.

Шмидт печально известен в Польше тем, что в 2019 году участвовал в онлайн-кампании по клевете на других судей, которую спонсировало Министерство юстиции при предыдущем правом правительстве.

Напомним

6 мая белорусские государственные СМИ сообщили, что Шмидт прибыл в страну и попросил защиты, заявив, что не согласен с политикой проевропейского правительства Туска.

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