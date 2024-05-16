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Польща оголосила в розшук суддю, який втік до білорусі

Польща оголосила в розшук суддю, який втік до білорусі

Київ • УНН

 • 19799 перегляди

Польського суддю, який втік до Білорусі, оголосили в розшук за звинуваченням у шпигунстві.

Одіозного суддю, який втік з Польщі до білорусі, оголошено в розшук, що є кроком до отримання міжнародного ордеру на його арешт за звинуваченням у шпигунстві. Про це повідомила польська національна прокуратура, пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Прессекретар прокуратури Пшемислав Новак заявив, що розшук судді Томаша Шмидта вже розпочато. За його словами, навіть якщо білорусь не виконає міжнародний ордер, це обмежить можливість Шмидта виїжджати за кордон.

Польські служби працюють над тим, щоб визначити, наскільки знання Шмидтом будь-якої секретної інформації може зашкодити інтересам країни. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав його зрадником.

Шмидт сумно відомий у Польщі тим, що у 2019 році брав участь в онлайн-кампанії з наклепу на інших суддів, яку спонсорувало Міністерство юстиції при попередньому правому уряді.

Нагадаємо

6 травня білоруські державні ЗМІ повідомили, що Шмідт прибув до країни і попросив захисту, заявивши, що не згоден з політикою проєвропейського уряду Туска.

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Анастасія Рябоконь

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