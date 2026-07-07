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Техника

Польша договорилась с США о производстве крылатых ракет Barracuda-500

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Польша подписала соглашение с Anduril Industries о сборке и производстве крылатых ракет Barracuda-500. Первые ракеты будут собираться из американских компонентов с последующей локализацией производства.

Польша договорилась с США о производстве крылатых ракет Barracuda-500

Польша и американская компания Anduril Industries подписали соглашение о сборке, а впоследствии и производстве автономных крылатых ракет Barracuda-500 на территории Польши. Об этом сообщила Канцелярия Совета министров Польши, пишет УНН.

Детали

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, соглашение между PGZ, WZL-2 и Anduril Industries станет важным шагом для развития польской оборонной промышленности и укрепления безопасности страны.

Это важный момент для польской оружейной промышленности, польской безопасности и польско-американского сотрудничества

- заявил Туск.

Первые ракеты будут собирать из американских комплектующих

Соглашение предусматривает, что на первом этапе в Польше будут собирать крылатые ракеты Barracuda-500 из компонентов, которые будут поставляться из США. В дальнейшем стороны планируют локализовать производство и увеличить долю польских комплектующих. Barracuda-500 имеет дальность полета до 900 километров.

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Во время мероприятия Дональд Туск также прокомментировал сообщения о передаче Украине ракет для систем Patriot, призвав не использовать вопросы безопасности в политической борьбе.

Наше сотрудничество с Украиной в защите ее от российской агрессии не может быть поставлено под угрозу никоим образом

- заявил польский премьер.

По его словам, польское правительство передает Украине военную помощь только после оценки ее влияния на обороноспособность страны, а поддержка Киева соответствует стратегическим интересам Польши и НАТО.

Кроме того, Косиняк-Камыш сообщил, что в ближайшие недели будет возобновлена ротация американских войск в Польше.

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Степан Гафтко

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