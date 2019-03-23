Польша требует от России немедленно освободить Гриба

"Мы категорически требуем освобождения как Павла Гриба, так и всех других бесправно удерживаемых Россией граждан Украины, а до этого момента требуем обеспечить им надлежащую медицинскую помощь, в которой они нуждаются, и возможности контактов с родными. Призываем также предоставить представителям украинских консульских служб доступ к посещению этих людей", - говорится в сообщении.



В МИД Польши считают задержание Гриба в августе 2017 года в Беларуси "коварным похищением", а сам судебный процесс показательным с очередным проявлением агрессии.



Как сообщал УНН, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.



После оглашения приговора Павел объявил голодовку.



Ранее УНН сообщал, что омбудсмен Денисова призывает мировое сообщество усилить давление на РФ из-за приговора политзаключенному Грибу.