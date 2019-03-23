Польща вимагає від Росії негайно звільнити Гриба

"Ми категорично вимагаємо звільнення як Павла Гриба, так і всіх інших безправно утримуваних Росією громадян України, а до цього моменту вимагаємо забезпечити їм належну медичну допомогу, якої потребують, та можливості контактів із рідними. Закликаємо також надати представникам українських консульських служб доступ до відвідання цих осіб", - йдеться у повідомленні.



У МЗС Польщі вважають затримання Гриба у серпні 2017-го у Білорусі "підступним викраденням", а сам судовий процес показовим із черговим проявом агресії.



Як повідомляв УНН, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним “в закликах до тероризму і схиляння до теракту” українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.



Після оголошення вироку Павло оголосив про голодування.



Раніше УНН повідомляв, омбудсмен Денісова закликає світову спільноту посилити тиск на РФ через вирок політв’язню Грибу.