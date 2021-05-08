Польша открывает отели

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КИЕВ. 8 мая. УНН. С субботы, 8 мая, в Польше откроются гостиницы, которые будут работать с рядом серьезных ограничений. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, пишет УНН.

Детали

Итак, гостиницы после открытия смогут принять не более 50% посетителей от максимального числа возможных постояльцев. Кроме того, туристы и сотрудники будут обязаны носить защитные маски везде за пределами своих номеров.

Кроме того, с 15 мая в стране будет отменен масочный режим в общественных местах на открытом воздухе. Но в закрытых помещениях и в общественном транспорте ношение защитных масок останется обязательным.

С 29 мая будет разрешено организовывать свадебные и другие торжества с участием не более 50 гостей. Кроме того, постепенно восстановят очное обучение в школах и университетах.

Напоминаем

Правительство в Польше утвердил постепенный план выхода из локдауну и возвращение к нормальной жизни. Так, с 4 мая были открыты магазины мебели и стройматериалов, а также художественные галереи и музеи.

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