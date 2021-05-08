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Польща відкриває готелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. З суботи, 8 травня, у Польщі відкриються готелі, які будуть працювати з низкою серйозних обмежень. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска, пише УНН.

Деталі

Отже, готелі після відкриття зможуть прийняти не більше 50% відвідувачів від максимального числа можливих постояльців. Крім того, туристи і співробітники будуть зобов’язані носити захисні маски всюди за межами своїх номерів.

Крім того, з 15 травня в країні буде скасований масковий режим в суспільних місцях на відкритому повітрі. Але в закритих приміщеннях і в громадському транспорті носіння захисних масок залишиться обов’язковим.

З 29 травня буде дозволено організовувати весільні та інші урочистості за участю не більше 50 гостей. Крім того, поступово відновлять очне навчання в школах і університетах.

Нагадуємо

Уряд в Польщі затвердив поступовий план виходу з локдауну і повернення до нормального життя. Так, з 4 травня були відкриті магазини меблів і будматеріалів, а також художні галереї та музеї.

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