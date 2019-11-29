Польша выдала Украине дополнительные 5 тысяч разрешений на грузовые перевозки

"5 часов переговоров с польским коллегами из Министерства инфраструктуры. + 5 тысяч разрешений для украинских перевозчиков на текущий год. Работаем дальше", - написал Владислав Криклий.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что Владислав Криклий встретился с министром инфраструктуры Республики Польша Анджеем Адамчиком 28 ноября 2019 года в городе Львов.

Напомним, 5 ноября УНН сообщал, что Польша выдала Украине 15 тыс. разрешений на грузовые перевозки.