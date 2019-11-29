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Польща видала Україні додаткові 5 тисяч дозволів на вантажні перевезення

Польща видала Україні додаткові 5 тисяч дозволів на вантажні перевезення

Київ • УНН

 • 12162 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна та Польща домовились про виділення додаткових 5 тисяч дозволів для українських перевізників до кінця року. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.

"5 годин переговорів з польськими колегами з Міністерства інфраструктури. + 5 тисяч дозволів для українських перевізників на поточний рік. Працюємо далі", - написав Владислав Криклій.

У пресслужбі Міністерства інфраструктури повідомили, що Владислав Криклій зустрівся із міністром інфраструктури Республіки Польща Анджеєм Адамчиком 28 листопада 2019 року у місті Львів.

Нагадаємо, 5 листопада УНН повідомляв, що Польща видала Україні 15 тис. дозволів на вантажні перевезення.

Українські Національні Новини

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