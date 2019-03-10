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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112161 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116484 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119122 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119618 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149866 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116600 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141110 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145107 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130466 просмотра

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Польша, Венгрия и Чехия отметили в Варшаве 20-летие вступления в НАТО

Польша, Венгрия и Чехия отметили в Варшаве 20-летие вступления в НАТО

Киев  •  УНН

 • 8355 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. В Варшаве в воскресенье, 10 марта, состоялась торжественная церемония по случаю 20-летия присоединения Польши, Венгрии и Чехии к Североатлантическому Альянсу (НАТО). Первая танковая бригада польской армии продемонстрировала свою технику и вооружение, передает информагентство dpa со ссылкой на польские СМИ. Среди почетных гостей церемонии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Наши страны доказали, что являются важными членами НАТО, а Альянс показал, что он и сейчас является гарантом общей безопасности", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Новые вызовы для НАТО - безопасность в киберпространстве и гибридные войны, добавил он.

12 марта в Праге состоятся отдельные торжества к 20-летию членства трех стран в НАТО. Польша, Венгрия и Чехия (в составе тогдашней Чехословакии - ред.) в прошлом были членами Организации Варшавского договора. Они одновременно присоединились к Альянсу 12 марта 1999.

После аннексии Крыма Россией и начала военного конфликта на Востоке Украины НАТО расширил свое присутствие в Восточной Европе. В 2017 году в Польше и странах Балтии разместили четыре многонациональных батальона. К 2020 году европейские члены Альянса должны быть в состоянии в течение месяца привести в полную боеготовность около 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, Альянс проводит масштабные военные учения. К примеру, в июне 2018 года в учениях Saber Strike в Польше и странах Балтии приняли участие около 18 тысяч солдат.

Как сообщал УНН, в пятницу, 8 марта 2019, в городе Адажи, что в Латвии, министры обороны Дании, Латвии и Эстонии открыли штаб международной Северной дивизии Североатлантического альянса (НАТО).

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