Польша, Венгрия и Чехия отметили в Варшаве 20-летие вступления в НАТО

"Наши страны доказали, что являются важными членами НАТО, а Альянс показал, что он и сейчас является гарантом общей безопасности", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Новые вызовы для НАТО - безопасность в киберпространстве и гибридные войны, добавил он.

12 марта в Праге состоятся отдельные торжества к 20-летию членства трех стран в НАТО. Польша, Венгрия и Чехия (в составе тогдашней Чехословакии - ред.) в прошлом были членами Организации Варшавского договора. Они одновременно присоединились к Альянсу 12 марта 1999.

После аннексии Крыма Россией и начала военного конфликта на Востоке Украины НАТО расширил свое присутствие в Восточной Европе. В 2017 году в Польше и странах Балтии разместили четыре многонациональных батальона. К 2020 году европейские члены Альянса должны быть в состоянии в течение месяца привести в полную боеготовность около 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, Альянс проводит масштабные военные учения. К примеру, в июне 2018 года в учениях Saber Strike в Польше и странах Балтии приняли участие около 18 тысяч солдат.

Как сообщал УНН, в пятницу, 8 марта 2019, в городе Адажи, что в Латвии, министры обороны Дании, Латвии и Эстонии открыли штаб международной Северной дивизии Североатлантического альянса (НАТО).