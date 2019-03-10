Польша, Венгрия и Чехия отметили в Варшаве 20-летие вступления в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Варшаве в воскресенье, 10 марта, состоялась торжественная церемония по случаю 20-летия присоединения Польши, Венгрии и Чехии к Североатлантическому Альянсу (НАТО). Первая танковая бригада польской армии продемонстрировала свою технику и вооружение, передает информагентство dpa со ссылкой на польские СМИ. Среди почетных гостей церемонии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Наши страны доказали, что являются важными членами НАТО, а Альянс показал, что он и сейчас является гарантом общей безопасности", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Новые вызовы для НАТО - безопасность в киберпространстве и гибридные войны, добавил он.
12 марта в Праге состоятся отдельные торжества к 20-летию членства трех стран в НАТО. Польша, Венгрия и Чехия (в составе тогдашней Чехословакии - ред.) в прошлом были членами Организации Варшавского договора. Они одновременно присоединились к Альянсу 12 марта 1999.
После аннексии Крыма Россией и начала военного конфликта на Востоке Украины НАТО расширил свое присутствие в Восточной Европе. В 2017 году в Польше и странах Балтии разместили четыре многонациональных батальона. К 2020 году европейские члены Альянса должны быть в состоянии в течение месяца привести в полную боеготовность около 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, Альянс проводит масштабные военные учения. К примеру, в июне 2018 года в учениях Saber Strike в Польше и странах Балтии приняли участие около 18 тысяч солдат.
Как сообщал УНН, в пятницу, 8 марта 2019, в городе Адажи, что в Латвии, министры обороны Дании, Латвии и Эстонии открыли штаб международной Северной дивизии Североатлантического альянса (НАТО).