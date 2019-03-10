Польща, Угорщина й Чехія відзначили в Варшаві 20-річчя вступу до НАТО

КИЇВ. 10 березня. УНН. У Варшаві в неділю, 10 березня, відбулася урочиста церемонія з нагоди 20-річчя приєднання Польщі, Угорщини та Чехії до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Перша танкова бригада польської армії продемонструвала свою техніку та озброєння, передає інформагенція dpa з посиланням на польські ЗМІ. Серед почесних гостей церемонії були прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.