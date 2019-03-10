Польща, Угорщина й Чехія відзначили в Варшаві 20-річчя вступу до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Варшаві в неділю, 10 березня, відбулася урочиста церемонія з нагоди 20-річчя приєднання Польщі, Угорщини та Чехії до Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Перша танкова бригада польської армії продемонструвала свою техніку та озброєння, передає інформагенція dpa з посиланням на польські ЗМІ. Серед почесних гостей церемонії були прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Наші країни довели, що є важливими членами НАТО, а Альянс показав, що він і надалі є гарантом спільної безпеки”, — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Нові виклики для НАТО — безпека у кіберпросторі та гібридні війни, додав він.
12 березня у Празі відбудуться окремі урочистості до 20-річчя членства трьох країн у НАТО. Польща, Угорщина та Чехія (у складі тодішньої Чехословаччини. — ред) в минулому були членами Організації Варшавського договору. Вони одночасно приєдналися до Альянсу 12 березня 1999 року.
Після анексії Криму Росією та початку військового конфлікту на Сході України НАТО розширив свою присутність у Східній Європі. У 2017 році в Польщі та країнах Балтії розмістили чотири багатонаціональні батальйони. До 2020 року європейські члени Альянсу мають бути у змозі протягом місяця привести в повну боєготовність близько 15 тисяч військовослужбовців. Окрім того, Альянс проводить масштабні військові навчання. Приміром, у червні 2018 року в навчаннях Saber Strike у Польщі й країнах Балтії взяли участь близько 18 тисяч солдатів.
Як повідомляв УНН, у п’ятницю, 8 березня 2019, у місті Адажи, що у Латвії, міністри оборони Данії, Латвії та Естонії відкрили штаб міжнародної Північної дивізії Північноатлантичного альянсу (НАТО).