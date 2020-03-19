Польша временно упростила условия пересечения границы украинским грузовикам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В связи с большим количеством грузовых автомобилей в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", украинские перевозчики, которые прошли фитосанитарный и ветконтроль на пункте пропуска - могут пересечь украинско-польскую границу через еще два пункта пропуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Министерства инфраструктуры в Facebook.
"Государственная таможенная служба Республики Польша и Ветеринарная инспекция Республики Польша информируют, что в связи с большим количеством грузовых транспортных средств в пункте пропуска через государственную границу "Ягодин-Дорогуск", автомобильные перевозчики, осуществляющие перевозки товаров, требующих прохождения фитосанитарного и ветеринарного контроля и прошли его в указанном пункте пропуска, могут прибыть для пересечения государственной границы и в пункты пропуска "Краковец-Корчева" и "Рава-Руська-Гребенное", - говорится в сообщении
Указано, что такое пересечение границы будет разрешено, несмотря на направление Санитарно-ветеринарной службы Украины.
Напомним, грузовики, которые были заблокированы на итальянско-словенской границе, вернулись в Украину.