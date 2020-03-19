Польща тимчасово спростила умови перетину кордону українським вантажівкам

КИЇВ. 19 березня. УНН. У зв’язку з великою кількістю вантажних автомобілів на пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", українські перевізники, які пройшли фітосанітарний та ветконтроль на пункті пропуску - можуть перетнути українсько-польський кордон через ще два пункти пропуску. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Міністерства інфраструктури в Facebook.