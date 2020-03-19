Польща тимчасово спростила умови перетину кордону українським вантажівкам
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У зв’язку з великою кількістю вантажних автомобілів на пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", українські перевізники, які пройшли фітосанітарний та ветконтроль на пункті пропуску - можуть перетнути українсько-польський кордон через ще два пункти пропуску. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Міністерства інфраструктури в Facebook.
"Державна митна служба Республіки Польща та Ветеринарна інспекція Республіки Польща інформують, що у зв’язку з великою кількістю вантажних транспортних засобів в пункті пропуску через державний кордон "Ягодин-Дорогуськ", автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення товарів, які потребують проходження фітосанітарного та ветеринарного контролю та пройшли його в зазначеному пункті пропуску, можуть прибути для перетину державного кордону і в пункти пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська- Гребенне", - йдеться у повідомленні
Вказано, що такий перетин кордону буде дозволений, незважаючи на скерування Санітарно-ветеринарної служби України.
Нагадаємо, вантажівки, що були заблоковані на італійсько-словенському кордоні, повернулись до України.