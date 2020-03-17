Вантажівки, що були заблоковані на кордоні Італія-Словенія, повернулись до України - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Вантажні транспортні засоби, які раніше були заблоковані на італійсько-словенському кордоні, перетнули кордон України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник міністерства інфрастуктури Владислав Криклій, передає УНН.
“Вантажівки, заблоковані на кордоні Італія-Словенія, перетнули кордон України”, — йдеться у повідомленні.
Міністр зазначив, що це “успішний кейс злагодженої співпраці Міністерства інфраструктури, МЗС, Державної служби України з безпеки на транспорті зі своїми колегами за кордоном”.
Нагадаємо, 15 березня уряд Словенії пропустив автобуси, що були заблоковані на італійському кордоні, серед яких були й українські транспортні засоби.
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