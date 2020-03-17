Грузовики, которые были заблокированы на границе Италия-Словения, вернулись в Украину - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Грузовые транспортные средства, которые ранее были заблокированы на итальянско-словенской границе, пересекли границу Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава министерства инфрастуктуры Владислав Криклий, передает УНН.
“Грузовики, которые были заблокированы на границе Италия-Словения, пересекли границу Украины”, — говорится в сообщении.
Министр отметил, что это “успешный кейс слаженного сотрудничества Министерства инфраструктуры, МИД, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте со своими коллегами за рубежом”.
Напомним, 15 марта правительство Словении пропустило автобусы, которые были заблокированы на итальянской границе, среди которых были и украинские транспортные средства.
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