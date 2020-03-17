Грузовики, которые были заблокированы на границе Италия-Словения, вернулись в Украину - Криклий

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105712 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108563 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110488 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109009 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119299 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102213 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106326 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106816 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131704 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130511 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Грузовики, которые были заблокированы на границе Италия-Словения, вернулись в Украину - Криклий

Грузовики, которые были заблокированы на границе Италия-Словения, вернулись в Украину - Криклий

Киев  •  УНН

 • 11105 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Грузовые транспортные средства, которые ранее были заблокированы на итальянско-словенской границе, пересекли границу Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава министерства инфрастуктуры Владислав Криклий, передает УНН.

“Грузовики, которые были заблокированы на границе Италия-Словения, пересекли границу Украины”, — говорится в сообщении.

Министр отметил, что это “успешный кейс слаженного сотрудничества Министерства инфраструктуры, МИД, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте со своими коллегами за рубежом”.

Напомним, 15 марта правительство Словении пропустило автобусы, которые были заблокированы на итальянской границе, среди которых были и украинские транспортные средства.

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